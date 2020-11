Weatherby Vanguard Synthetic Green, la nuova carabina con calcio in polimero

In casa Weatherby spunta una nuova carabina con calcio in polimero.

Non è banalmente lo stesso allestimento in un diverso colore: per Weatherby la sua Vanguard Synthetic Green è una vera e propria nuova carabina con calcio in polimero. Disponibile in ben sedici calibri, l’arma si caratterizza dunque per il calcio Montecarlo Griptonite destinato a resistere anche alle condizioni d’utilizzo estreme; la zigrinatura sull’impugnatura a pistola serve a migliorare la presa.

Weatherby ha pensato poi a un grilletto match due posizioni regolabile e a un otturatore scanalato realizzato dal pieno e ha deciso di incernierare la base inferiore della scatola di culatta. Grazie all’azione Vanguard e alla canna rotomartellata (660 millimetri per i calibri magnum, 610 per gli standard e il .240 Weatherby Magnum) la Syntetich Green promette precisione sub moa. 3.400 grammi il peso, 619 dollari il prezzo di lancio sul mercato internazionale.

Weatherby Vanguard Synthetic Green: i sedici calibri

22-.250 Remington

Lunghezza totale: 1.117 mm

Lunghezza canna: 610 mm

Passo di rigatura: 1:14

Caricatore: 5+1 colpi

.223 Remington

Lunghezza totale: 1.117 mm

Lunghezza canna: 610 mm

Passo di rigatura: 1:9

Caricatore: 5+1 colpi

.240 Weatherby Magnum

Lunghezza totale: 1.117 mm

Lunghezza canna: 610 mm

Passo di rigatura: 1:10

Caricatore: 5+1 colpi

.243 Winchester

Lunghezza totale: 1.117 mm

Lunghezza canna: 610 mm

Passo di rigatura: 1:10

Caricatore: 5+1 colpi

.25-06 Remington

Lunghezza totale: 1.130 mm

Lunghezza canna: 610 mm

Passo di rigatura: 1:10

Caricatore: 5+1 colpi

.257 Weatherby Magnum

Lunghezza totale: 1.180 mm

Lunghezza canna: 660 mm

Passo di rigatura: 1:10

Caricatore: 3+1 colpi

.270 Winchester

Lunghezza totale: 1.130 mm

Lunghezza canna: 610 mm

Passo di rigatura: 1:10

Caricatore: 5+1 colpi

.30-06 Springfield

Lunghezza totale: 1.130 mm

Lunghezza canna: 610 mm

Passo di rigatura: 1:10

Caricatore: 5+1 colpi

.300 Weatherby Magnum

Lunghezza totale: 1.180 mm

Lunghezza canna: 660 mm

Passo di rigatura: 1:10

Caricatore: 3+1 colpi

.300 Winchester Magnum

Lunghezza totale: 1.180 mm

Lunghezza canna: 660 mm

Passo di rigatura: 1:10

Caricatore: 3+1 colpi

.308 Winchester

Lunghezza totale: 1.117 mm

Lunghezza canna: 610 mm

Passo di rigatura: 1:10

Caricatore: 5+1 colpi

6,5 mm Creedmoor

Lunghezza totale: 1.117 mm

Lunghezza canna: 610 mm

Passo di rigatura: 1:8

Caricatore: 4+1 colpi

6,5 PRC

Lunghezza totale: 1.117 mm

Lunghezza canna: 610 mm

Passo di rigatura: 1:8

Caricatore: 4+1 colpi

6,5-.300 Weatherby Magnum

Lunghezza totale: 1.180 mm

Lunghezza canna: 660 mm

Passo di rigatura: 1:8

Caricatore: 3+1 colpi

7mm Remington Magnum

Lunghezza totale: 1.180 mm

Lunghezza canna: 660 mm

Passo di rigatura: :1:9,5

Caricatore: 3+1 colpi

7mm-08 Remington

Lunghezza totale: 1.117 mm

Lunghezza canna: 610 mm

Passo di rigatura: 1:9,5

Caricatore: 5+1 colpi

