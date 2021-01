Zev Z365XL, la pistola per il porto quotidiano

Dalle vetrine virtuali dello Shot Show 2021 esce la Zev Z365XL, pistola per il porto quotidiano che mette insieme l’estro di Zev Technologies e la solidità di Sig Sauer.

Il peso ridottissimo, neppure 570 grammi, la rende a pieno titolo una pistola per il porto quotidiano. La Z365XL nasce dalla collaborazione tra Zev Technologies e Sig Sauer che mette a disposizione grilletto flat, caricatore e impugnatura della P365XL. Le guancette sono però tipicamente Zev, con texture a diamante realizzata a laser.

Nel riconoscibilissimo stile Zev è realizzato anche il carrello Octane con rivestimento in titanio, così come progettato dal fondatore Al Wolf; i tagli di presa aggressivi sfinano il profilo e facilitano il maneggio dell’arma. Il carrello è di per sé compatibile con i red dot Shield RMSc, Sig Romeo Zero e Holosun HS407K, utilizzabili insieme alla mira frontale Combat Sights in fibra ottica. Calibro 9×19, nera la finitura DLC sulla canna Pro, la Zev Z365XL costa 1.299 dollari.

Zev Z365XL: la gallery fotografica

