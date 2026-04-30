La rimfire Sig Sauer P322 nella linea Rose (col red dot Romeo Rs)

La Sig Sauer cala la pistola semiautomatica P322, calibro .22 lr, nella linea Rose, e ci associa di serie il red dot Romeo Rs, con riferimento di 3 Moa.

Per l’addestramento, l’allenamento e l’avviamento al mondo del tiro il calibro .22 lr può rappresentare un’alternativa efficace al 9×19 mm: ne è convinta la Sig Sauer, che ha deciso di calare la pistola semiautomatica P322 nella linea Rose, quella dedicata alle tiratrici, aggiungendoci il red dot Romeo Rs (3 Moa, lente asferica, otto livelli di luminosità, 20.000 ore d’autonomia).

Le misure sono quelle di una pistola compatta: la canna di 4” (102 millimetri), in acciaio al carbonio, contiene la lunghezza complessiva in 178 millimetri e il peso in 515 grammi. Sono due i caricatori disponibili, di 10 o 20 colpi.

Con l’anodizzazione nera del carrello, in alluminio, e del fusto, in acciaio inossidabile (in polimero l’impugnatura), contrastano i comandi, color oro rosa opaco, tipici di questa serie.

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