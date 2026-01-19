Chiappa Firearms Rhino 60DS Stormhunter, la prova a fuoco del revolver sottosopra

Si chiama Sturmhunter la nuova edizione speciale di un classico della produzione italiana: il revolver Rhino di Chiappa Firearms.
Frutto di un progetto rivoluzionario e coraggioso, il Chiappa Rhino Sturmhunter si è ritagliato un posto stabile nell’empireo delle armi moderne: è l’unico revolver al mondo con la canna allineata alla camera cartuccia inferiore.
Chiappa Firearms Rhino 60 Ds Stormhunter cal. .357 Magnum
- Produttore: Chiappa Firearms, Azzano Mella (BS), tel. 030 9749065
- Modello: Rhino 60 Ds Stormhunter
- Tipo: pistola a rotazione
- Calibro: .357 Magnum
- Canna: lunga 6” (152 mm), a 6 righe destrorse (passo 1:19”)
- Meccanica: telaio chiuso, tamburo basculante sul lato sinistro
- Numero colpi: 6
- Scatto: singola e doppia azione
- Cane: esterno e interno azionato da barra di caricamento
- Percussione: indiretta mediante cane interno e percussore flottante inserito nel fusto
- Sicure: automatica al percussore mediante spostamento del cane interno; al tamburo, se non è completamente chiuso; al tamburo (se non è perfettamente allineato con la camera di cartuccia alla canna, lo scatto non funziona)
- Mire: tacca di mira regolabile in elevazione e derivazione con inserti in fibra ottica; mirino intercambiabile con inserti in fibra ottica
- Lunghezza totale: 280 mm Peso: 997 grammi
- Materiali: ergal (fusto) e acciaio (canna e tamburo); impugnatura in legno laminato
- Finitura: Mystikote in nanoceramica per le parti in ergal
- Classificazione: arma sportiva (codice 16_00035s2)
- Prezzo: 1.776 euro
