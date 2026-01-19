Chiappa Firearms Rhino 60DS Stormhunter, la prova a fuoco del revolver sottosopra

Si chiama Sturmhunter la nuova edizione speciale di un classico della produzione italiana: il revolver Rhino di Chiappa Firearms.

Frutto di un progetto rivoluzionario e coraggioso, il Chiappa Rhino Sturmhunter si è ritagliato un posto stabile nell’empireo delle armi moderne: è l’unico revolver al mondo con la canna allineata alla camera cartuccia inferiore.

Chiappa Firearms Rhino 60 Ds Stormhunter cal. .357 Magnum

Produttore : Chiappa Firearms , Azzano Mella (BS), tel. 030 9749065

: , Azzano Mella (BS), tel. 030 9749065 Modello : Rhino 60 Ds Stormhunter

: Rhino 60 Ds Stormhunter Tipo : pistola a rotazione

: pistola a rotazione Calibro : .357 Magnum

: .357 Magnum Canna : lunga 6” (152 mm), a 6 righe destrorse (passo 1:19”)

: lunga 6” (152 mm), a 6 righe destrorse (passo 1:19”) Meccanica : telaio chiuso, tamburo basculante sul lato sinistro

: telaio chiuso, tamburo basculante sul lato sinistro Numero colpi : 6

: 6 Scatto : singola e doppia azione

: singola e doppia azione Cane : esterno e interno azionato da barra di caricamento

: esterno e interno azionato da barra di caricamento Percussione : indiretta mediante cane interno e percussore flottante inserito nel fusto

: indiretta mediante cane interno e percussore flottante inserito nel fusto Sicure : automatica al percussore mediante spostamento del cane interno; al tamburo, se non è completamente chiuso; al tamburo (se non è perfettamente allineato con la camera di cartuccia alla canna, lo scatto non funziona)

: automatica al percussore mediante spostamento del cane interno; al tamburo, se non è completamente chiuso; al tamburo (se non è perfettamente allineato con la camera di cartuccia alla canna, lo scatto non funziona) Mire : tacca di mira regolabile in elevazione e derivazione con inserti in fibra ottica; mirino intercambiabile con inserti in fibra ottica

: tacca di mira regolabile in elevazione e derivazione con inserti in fibra ottica; mirino intercambiabile con inserti in fibra ottica Lunghezza totale : 280 mm Peso: 997 grammi

: 280 mm Peso: 997 grammi Materiali : ergal (fusto) e acciaio (canna e tamburo); impugnatura in legno laminato

: ergal (fusto) e acciaio (canna e tamburo); impugnatura in legno laminato Finitura : Mystikote in nanoceramica per le parti in ergal

: Mystikote in nanoceramica per le parti in ergal Classificazione : arma sportiva (codice 16_00035s2)

: arma sportiva (codice 16_00035s2) Prezzo: 1.776 euro

