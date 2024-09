La Winchester ha sviluppato un nuovo calibro, il .21 Sharp, con una palla calibro .210 in un bossolo .22 lr.

Spiegato nel minor numero di parole possibili, spara una palla calibro .210 in un bossolo .22 lr, del quale intende rappresentare l’evoluzione (pressione e dimensioni rimangono le stesse, ma migliora la balistica): la Winchester presenta così il .21 Sharp, il nuovo calibro (si tratta con tutta evidenza di un non-heeled, nel quale cioè la palla non ha lo stesso diametro del bossolo) per carabine rimfire.

Sono quattro le munizioni attualmente prodotte: una full metal jacket di 42 grani; la Black copper plated, con piombo rivestito in rame, di 37 grani; la Super X, jacketed hollow point di 34 grani; e la Copper Matrix, in rame, di 25 grani.

La velocità alla volata oscilla tra i 405 m/s della munizione più pesante e i 533 della più leggera; il .21 Sharp è dunque leggermente più veloce del .22 lr: pertanto a parità di massa sviluppa maggior energia, che com’è noto dipende dal quadrato della velocità. In linea generale ci si attendono prezzi a metà tra il .22 lr e il .22 magnum.

Nel nuovo calibro la Savage ha già messo in vendita quattro carabine: tre Mark II (la F 21, 269 dollari; la Fv-Sr, 309 dollari; la Minimalist green, 389 dollari) e la B21 F (329 dollari).

