Niente gare sabato per i funerali del papa, l’Uits rimodula il calendario

I funerali del papa costringono l’Uits a rimodulare il calendario escludendo la data di sabato 26 aprile.

Tutto lo sport ha accolto l’invito di Giovanni Malagò, presidente del Coni, e rinviato le gare originariamente in programma sabato, giorno in cui si celebreranno i funerali del papa: lo ha fatto anche l’Uits, che di conseguenza ha modificato il calendario.

Consapevole delle difficoltà organizzative il commissario straordinario Walter De Giusti, che regge l’Uits in attesa di un’assemblea elettiva ancora da convocare, ha ringraziato in anticipo «tutte le realtà che compongono il panorama del tiro a segno nazionale»; l’Uits, si legge nella nota che ha firmato, «è fortemente impegnata nella ricerca di soluzioni concrete, per ridurre al minimo i disagi e garantire il proseguimento dell’attività sportiva».

Il calendario aggiornato

2° Trofeo ranking Issf a 25 e 50 metri

Jesi (An) : 27 aprile, 3-4 e 10-11 maggio

: 27 aprile, 3-4 e 10-11 maggio Palmi (Rc) : 27 aprile, 2-4 maggio

: 27 aprile, 2-4 maggio Roma : 27 aprile, 2-4 maggio

: 27 aprile, 2-4 maggio Treviso: 27 aprile, 3-4 e 11 maggio

Avancarica

Napoli: 25 e 27 aprile

Br 50

Catania : 31 maggio e 1° giugno

: 31 maggio e 1° giugno Strigno (Tn): 31 maggio e 1° giugno

Ex ordinanza 100 metri

Este (Pd): 27 aprile, 3-4 e 10 maggio

Ex ordinanza armi corte

Gallarate (Va) : 25 e 27 aprile

: 25 e 27 aprile Pisa: 27 aprile

Production 50

Benevento : 17 e 18 maggio

: 17 e 18 maggio Gavardo (Bs) : 24, 25 e 27 aprile, 1° maggio

: 24, 25 e 27 aprile, 1° maggio Firenze : 24 e 25 maggio

: 24 e 25 maggio Padova: 10 e 11 maggio

Tiro rapido sportivo

Arezzo : 9-11 maggio

: 9-11 maggio Foggia: 30-31 maggio e 1° giugno

