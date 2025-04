La Cz Shadow 2 per il porto occulto: ecco la variante Carry

La Cz declina la Shadow 2 nella variante Carry, pistola semiautomatica per il porto occulto.

La Cz assicura d’aver coniugato la performance di una pistola da competizione con le caratteristiche necessarie al porto occulto: è la Carry, che l’ergonomia e le misure (191 millimetri la lunghezza, 870 grammi il peso) rendono facilmente trasportabile, l’ultima variante della pistola semiautomatica Shadow 2, ora declinata in una versione più corta e più maneggevole, con la canna di 4” (102 millimetri; la Cz, marchio distribuito in Italia dalla Bignami, l’ha ottenuta mediante rotomartellatura, e la garantisce a vita).

Si tratta d’una pistola optic ready, compatibile con i red dot Shield Rmsc e Holosun K (presenti comunque le mire metalliche di backup), singola-doppia azione (peso di sgancio 2.140-5.400 grammi) calibro 9×19 mm: il caricatore ospita 15 colpi, ai quali se n’aggiunge uno camerato.

Completata da una sicura interna al percussore, finalizzata a prevenire gli spari accidentali, e da comandi ambidestri, la Shadow 2 Carry si caratterizza infine per il fusto in lega d’alluminio aeronautico 7075 T6 e per le guancette in duralluminio.

