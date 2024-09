Nel primo fine settimana di ottobre il Conarmi organizza un corso sulla manutenzione dei fucili da tiro e da caccia.

Per le piccole riparazioni non è obbligatorio andare dall’armaiolo: per spiegare come sia possibile fare in autonomia il Conarmi organizza un corso per la manutenzione dei fucili da tiro e da caccia; la terza edizione 2024 è in programma sabato 5 e domenica 6 ottobre (16 ore complessive: 8.30-12.30, 14-18) nell’officina didattica di Gardone Val Trompia.

Il Conarmi ha affidato la docenza a Bruno Barucco, Amedeo Palini e Renzo Vivenzi, rispettivamente produttore e riparatore di fucili, incassatore, riparatore specializzato in montaggio e taratura.

Nel corso delle lezioni si parlerà di valutazione dell’efficienza dell’arma, di pulizia e manutenzione, degli interventi (compresi eliminazione della ruggine, ripristino e riparazioni del calcio e dell’astina rovinati da botte, graffi e scheggiature, cambio del calciolo, intarsi, realizzazione o riparazione della zigrinatura) sui legni, sulle parti meccaniche e sulle canne, e di sicurezza.

Per iscriversi è sufficiente compilare il modulo e inviarlo a info@conarmi.org; una volta ricevuta la mail di conferma si dovrà procedere al bonifico di 190 euro sul conto corrente indicato. Chi avesse bisogno di informazioni ulteriori può telefonare alla segreteria Conarmi (lunedì-venerdì, 8-17) allo 030 831752.

