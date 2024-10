Apre il Club di Armi Magazine! Che cos’è e come iscriversi

Il nuovo servizio di Armi Magazine si chiama “Il Club di Armi Magazine” ed è la sezione Abbonati del nostro canale YouTube. Ve lo presentiamo in tre semplici passaggi.

Per la spiegazione del motivo per cui siamo arrivati a questa decisione vi rimando al video che abbiamo pubblicato il 30 settembre. Ricordiamo solo che tutto è nato dalla chiusura della nostra pagina Facebook decisa arbitrariamente da Meta. Dunque…

Primo: cos’è Il Club di Armi Magazine?

È semplicemente la sezione ABBONATI del nostro canale Youtube.

Secondo: come si accede al Club di Armi Magazine?

Vi si accede iscrivendosi e pagando 3,99 euro al mese (sono meno di tre caffè all’Autogrill!).

È possibile disiscriversi in ogni momento, senza difficoltà, un po’ come avviene con Netflix.

Terzo: cosa trovate nel Club di Armi Magazine?

Gli abbonanti al Club potranno vedere i video delle nostre prove, interessanti dietro le quinte delle nostre prove costituiti da foto e video, e poi le clip dedicate alle leggi che regolano il mondo delle armi con il nostro esperto, l’avvocato Fabio Ferrari.

Non solo: gli abbonati potranno avere vantaggi sull’acquisto dei biglietti d’ingresso alle fiere di settore. E potranno partecipare a eventi che organizzeremo, come il nostro “Giornalista per un giorno” che ebbe un successo clamoroso.

E tutto senza pubblicità all’inizio e durante i video.

Un club in crescita

Il Club è ovviamente una realtà in continua evoluzione e stiamo lavorando per arricchirlo sempre di più. Ma tutto ciò è ovviamente legato al supporto che ci darete voi, appassionati di armi e lettori della nostra rivista, che – ricordo – è in edicola ogni mese, intorno alla metà, ed è disponibile anche in versione digitale attraverso lo shop del nostro editore all’indirizzo shop.editorialecec.com.

Il nostro invito è questo: aiutateci a rendere sempre più ricco e invitante il nostro Club! Iscrivetevi al Club di Armi Magazine.