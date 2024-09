Armi Magazine ottobre 2024 è in edicola!

Armi Magazine ottobre 2024 vi aspetta in edicola sempre ricco di novità e curiosità. In copertina l’ultima novità proposta dalla slovena Arex, la pistola full size Rex Zero 2S camerata 9×19 mm

Tra le altre prove a fuoco più interessanti, oltre all’Arex Rex Zero 2S, possiamo segnalare: Haenel Hlr Pro cal. .308 Winchester, Colt Cobra cal. .38 Special +P, Springfield Armory Hellion cal. .223 Remington, Ruger Sr22 cal. .22 Lr e Smith&Wesson M&P15 Volunteer Xv Or cal. .223 Remington. In vetrina, inoltre, la P-09 Nocturne, la terza generazione della semiautomatica polimerica a cane esterno di Cz.

In primo piano, la recentissima sentenza n. 06530/2024 del Consiglio di Stato, la quale afferma il principio che le eventuali contestazioni sui precedenti devono avere attinenza con la possibilità di abuso delle armi. A conferma che il parametro della “buona condotta” ex art. 43 Tulps viene spesso interpretato e opposto in modo fallace, in quanto privo di attinenza con le possibilità di abuso del titolo.

Quella a punta molle – o soft point – è la più classica delle configurazioni rinvenibile nelle palle da caccia. Analizziamo due offerte di produzione europea da destinare alla ricarica del calibro 9,3×62 Mauser. Da un lato i proiettili della serba Prvi Partizan, dall’altro quelli della tedesca Geco. Dalla sintesi con i quattro propellenti testati si otterranno ricette di sicuro successo in ambito venatorio.

Se il Model 27 di Smith & Wesson era molto ricercato per le superlative finiture, l’elevato prezzo di vendita ne frenava la diffusione anche sul mercato civile. Al contrario il meno rifinito Model 28, conosciuto anche come Highway Patrolman – che aveva solo un aspetto più dimesso ma per il resto era identico – divenne in breve tempo il più diffuso revolver calibro .357 Magnum anche tra gli appassionati italiani.

Per le armi fini, in esame una splendida e storica coppia di doppiette di Arnoldo Zaccaria appartenute al grande scrittore statunitense Ernest Hemingway.

La storia della pistola sudafricana Vektor Cp1 è molto breve. Ma è anche suggestiva, e la lega a Nelson Mandela: vediamo insieme perché.

E ancora, su Armi Magazine ottobre 2024, la rubrica ‘Questione di legge’, le medaglie azzurre nel tiro alle Olimpiadi di Parigi e tanto altro ancora. Buona lettura dallo staff di Armi Magazine.