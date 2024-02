Bushmaster Orc II, la versione 2.0 della carabina optic ready

La Bushmaster sta per mettere in commercio l’Orc II, carabina calibro 5,56×45 mm con canna di 406 millimetri.

Orc, si sa, sta per optic ready carbine: la Bushmaster ha deciso d’aggiornarla declinando il classico impianto stile Ar nella versione II in cui entra una serie di nuove caratteristiche, a partire dal copricanna Bfi free floating di 356 millimetri; è un po’ più corto della canna pesante (406 millimetri; passo di rigatura 1:7”, filettatura ½x28, rompifiamma birdcage) al cromo-molibdeno-vanadio 4150, finita con un trattamento di nitrocarburazione in bagno di sale.

L’azione in lega d’alluminio 7075 è accoppiata a un calcio Bfi M4, del quale si può regolare la length of pull tra 838 e 927 millimetri; a pistola l’impugnatura, del tipo Mil-spec il grilletto.

Facilmente customizzabile, la Bushmaster Orc II (sul mercato internazionale, ove arriverà nelle prossime settimane, costerà poco meno di 850 dollari; in Italia il marchio fa parte della scuderia Paganini) si completa infine con un caricatore da 30 colpi calibro 5,56×45 mm (.223 Remington).

