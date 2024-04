Il Sig Sauer Romeo-X anche flat dark earth

La Sig Sauer ha deciso di produrre il red dot Romeo-X anche in una variante flat dark earth.

Cambia soltanto il colore, ma può essere un’intuizione interessante per chi vuole montarlo su una pistola flat dark earth e non vuole sporcarla col nero: il red dot Sig Sauer Romeo-X, sia Compact (400 dollari) sia Pro (450 dollari), è ora disponibile anche in questa tonalità (e a proposto di flat dark earth: avete visto come la Daniel Defense l’ha combinato con la finitura Cerakote Tropic Green nella carabina semiautomatica Tropic Daze?).

Restano quindici i livelli di luminosità, dodici diurni e tre notturni (grazie alla tecnologia Motac, Motion activated illumination, s’attivano automaticamente non appena il sensore rileva un movimento), sui quali impostare il riferimento, che sia il punto di 2 Moa o il reticolo di 32 Moa (80 Moa la massima correzione in alzo); l’altezza minima, appena 23,88 millimetri, consente l’impiego in co-witness con le mire metalliche d’altezza standard: resta dunque pulita l’immagine, che la lente asferica di 24 millimetri intende prevenire da qualsiasi distorsione.

Diversi per lunghezza e peso (uno 41 millimetri per 28,35 grammi, l’altro 46,46 millimetri per 32,60 grammi) ma comunque leggerissimi grazie alla struttura in alluminio aeronautico 7075, i Romeo-X Compact e Pro condividono lo zoom 1x e la durata della batteria Cr1632, che raggiunge fino a 20.000 ore di utilizzo.

