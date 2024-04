Daniel Defense Tropic Daze, la carabina #13 della Limited Series

Nella Limited Series la Daniel Defense ha introdotto la Tropic Daze, carabina semiautomatica calibro 5,56×45 mm Nato contrassegnata col numero progressivo 13.

La scelta di non fermarsi a dodici come nelle intenzioni iniziali era giustificata: la Tropic Daze, la carabina #13 che la Daniel Defense ha deciso d’aggiungere alla sua Limited Series originariamente prevista per accompagnare l’incedere del 2023, è rimasta disponibile solo pochi minuti.

È probabile che i compratori siano rimast colpiti dalla rarità della finitura Cerakote Tropic Green, impiegata dalla Daniel Defense per rivestire l’azione della Ddm4 V7 di base, in alluminio aeronautico 7075-T6; la si trova abbinata a una canna di 16” (406 millimetri) ottenuta tramite rotomartellatura di una barra in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio (profilo Government, rigatura 1:7”, filettatura ½x28) e completata da un deflettore Huxwrx Blastphemy Blast color flat dark earth, stessa tonalità impiegata per le tre componenti Magpul (il calcio collassabile Ctr, che consente alla lunghezza complessiva di oscillare tra 819 e 911 millimetri; l’impugnatura a pistola K2; il ponticello che protegge il grilletto Geissele Ssa).

Completata infine da un copricanna Daniel Defense Mfr 15.0 in alluminio 6061-T6 (finitura anodizzata tipo III) di 381 millimetri con slot M-Lok, una slitta Picatinny, manetta d’armamento e sicura ambidestre a marchio Radian, rispettivamente Lt e Talon, caricatore in polimero da 30 colpi calibro 5,56×45 mm Nato e ottica Nightforce Nx8 1-8×24 F1 installata su una slitta Reptilia Aus di 30 millimetri, la Daniel Defense Tropic Daze pesa 2.810 grammi.

