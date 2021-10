Canik Tp9 Mete Sft è la nuova versione della polimerica a percussore lanciato della Casa turca. La nuova famiglia Mete è l’ultima declinazione della primigenia Tp9 che è nata per soddisfare le esigenze degli operatori del law enforcement e dei corpi speciali: la famiglia è composta da cinque modelli che si differenziano per la lunghezza della canna e le dimensioni.

Abbiamo infatti la Tp9 Sub Mete con canna da 3,6”, la Tp9 Sf Mete e la versione S, entrambe con canna da 4,08”, la Tp9 Mete Sft con canna da 4,46” – protagonista della nostra prova – e la Tp9 Mete Sfx con canna da 5,2”.

Nella confezione di vendita, oltre alla pistola, troviamo un dorsalino più grande, due caricatori di scorta (entrambi prodotti dalla gardonese Mec-Gar specificatamente per le Tp9), un carichino, alcuni strumenti per la pulizia dell’arma e una fondina polimerica, impiegabile sia per il porto esterno sia per il porto Iwb (Inside the waistband, all’interno della cintura).

Optic ready

Sul carrello troviamo la prima innovazione introdotta dai modelli Mete; il coperchio fissato da due viti torx che copre il ribassamento creato per installare un punto rosso non incorpora la tacca di mira che è di tipo alto, come il mirino.

Può così essere impiegata con l’ottica installata, in funzione co-witness. Si tratta di un ottimo vantaggio per non “restare a piedi” in caso di rottura del punto rosso o di esaurimento della sua batteria.

Impugnatura riuscita

Altra novità interessante è la minigonna in alluminio, montata con una vite torx al fondo dell’impugnatura: è un valido aiuto quando s’inserisce il caricatore in velocità; e se il caricatore non ne vuol sapere di uscire perché bloccato da una munizione incastrata, il fondello polimerico offre un piccolo scalino nella parte posteriore dove infilare il pollice e tirare.

Prezzo e disponibilità della Canik Tp9 Mete Sft

La Tp9 Mete Sft è importata in Italia da Origin Stb che la propone al pubblico a 835 euro.

Abbiamo provato la nuova Canik Tp9 Mete Sft al campo di tiro di Tps Dynamic Academy di Gornate Olona in provincia di Varese.

