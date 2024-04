Ufficiali sedi e date dei campionati italiani di tiro a segno

Si terranno a Bologna i Campionati italiani assoluti di tiro a segno 2024.

A Bologna, come nel 2022: sarà qui che tra meno di cinque mesi si darà appuntamento il mondo del tiro a segno nazionale per le finali dei Campionati italiani assoluti, in programma da martedì 10 a domenica 15 settembre; lo ha deciso il consiglio direttivo Uits nel corso dell’ultima riunione. A Milano, sede dell’edizione 2023, si terranno invece le finali del Campionato d’inverno.

Per la prima volta la sezione di Subiaco ospiterà la finale nazionale del Campionato italiano di target sprint. È già completo il quadro delle specialità non Issf (a Cascina il tiro rapido sportivo, a Napoli l’avancarica, a Carrara e a Roma l’ex ordinanza); restano invece ancora da definire le sedi della finale a 300 metri e del Campionato nazionale universitario.

Date e sedi delle finali

Campionati italiani 300 metri : 7-8 settembre (sede da definire)

: 7-8 settembre (sede da definire) Campionati italiani assoluti (uomini, donne, senior, junior, master, paralimpici) : Bologna, 10-15 settembre

: Bologna, 10-15 settembre Campionati italiani target sprint : Subiaco, 21-22 settembre

: Subiaco, 21-22 settembre Trofeo Coni 2024 : Catania, 3-6 ottobre

: Catania, 3-6 ottobre Campionati italiani bersaglio mobile : Napoli, 2-3 novembre

: Napoli, 2-3 novembre Trofeo delle Regioni : Napoli, 2-3 novembre

: Napoli, 2-3 novembre Campionato d’inverno : Milano, 6-8 dicembre

: Milano, 6-8 dicembre Finale nazionale Giovanissimi : Milano, 8 dicembre

: Milano, 8 dicembre Campionato nazionale universitario: sede e date da definire

Le finali delle discipline non Issf

Tiro rapido sportivo : Cascina, 21-22 settembre

: Cascina, 21-22 settembre Ex ordinanza 100 metri : Carrara, 28-29 settembre

: Carrara, 28-29 settembre Production 100 : Parma, 5-6 ottobre

: Parma, 5-6 ottobre Br 22 – 25 metri : Caserta, 12-13 ottobre

: Caserta, 12-13 ottobre Avancarica : Napoli, 19-20 ottobre

: Napoli, 19-20 ottobre Production 50 : Roma, 19-20 ottobre

: Roma, 19-20 ottobre Br 22 – 50 metri : Brescia, 26-27 ottobre

: Brescia, 26-27 ottobre Ex ordinanza corte: Roma, 9-10 novembre

