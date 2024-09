Corso di tiro sniper a Cividale del Friuli

Il 20 ottobre il poligono Checkpoint training camp ospita un corso di tiro sniper base Lvl 1, rivolto ai tiratori di ogni livello.

È aperto ai tiratori di ogni livello, sia ai principianti che desiderano avvicinarsi al tiro di precisione, sia agli esperti di lunga distanza che vogliono affinare le proprie competenze; è anche per questo che chi è interessato a partecipare al corso di tiro sniper base Lvl 1 in programma il 20 ottobre a Cividale del Friuli (poligono Checkpoint training camp; costo 150 euro; si comincia alle 9.30) fa bene a iscriversi alla svelta: per garantire a ciascuno la massima considerazione i posti disponibili sono appena 10.

Alle lezioni teoriche (introduzione al tiro di precisione; sicurezza e regole fondamentali; regole di tiro avanzate, dalla respirazione alla gestione del grilletto; fondamenti di balistica esterna) seguirà una sessione pratica, con esercizi guidati dagli istruttori; sarà possibile usare armi Benelli e Franchi, sponsor della manifestazione.

Per maggiori informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 375 5053236 o inviare un’e-mail a info@grunwald-ammo.com.

