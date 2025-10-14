È morto Angelo Buzzini: giovedì i funerali

È morto Angelo Buzzini, titolare della storica armeria di Lambrate.
Classe 1935, nome notissimo nel mondo degli armieri italiani, a novant’anni è morto Angelo Buzzini, cavaliere del lavoro, titolare della storica armeria di Lambrate, nella quale aveva lavorato per più di settant’anni: la bottega l’aveva aperta suo padre nel 1947, nel 1950 s’era aggiunta un’officina di riparazione delle armi.
Diventato nei decenni un punto di riferimento per tutti i cacciatori e i tiratori milanesi, nel 2023 il negozio s’era allargato per ospitare anche un locale specifico per l’abbigliamento tecnico; di recente dal sindaco di Milano è arrivato il riconoscimento di bottega storica.
I funerali si terranno giovedì 16 ottobre alle 11 nella chiesa parrocchiale Santo Spirito di Milano; al termine della funzione la salma sarà trasportata al cimitero di Lambrate. La camera ardente è allestita presso l’ospedale Città studi di via Jommelli, a Milano.
La direzione e la redazione di Armi Magazine porgono le proprie condoglianze ai familiari, in particolare alla moglie Maria Rosa.