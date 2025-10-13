Il legno della corazzata Uss New Jersey per le guancette della Sig Sauer P365-XMacro

In collaborazione con la Sharps Bros, la Sig Sauer ha realizzato un’impugnatura custom per la pistola semiautomatica P365-XMacro, con le guancette in legno recuperato dalla corazzata Uss New Jersey.

In occasione del 250° anniversario della fondazione della Marina americana (come Continental Navy nacque infatti il 13 ottobre del 1775) la Sig Sauer ha scelto di realizzare, in collaborazione con la Sharps Bros, un’impugnatura custom per la P365-XMacro; il tratto distintivo è il materiale impiegato per le guancette, legno teak recuperato dal ponte della corazzata Uss New Jersey (Bb-62), la nave più decorata nella storia della nazione, in servizio dal 1943 al 1991.

Per l’impugnatura la Sig Sauer e la Sharps Bros hanno optato per l’alluminio aeronautico 7075-T6, lavorato dal pieno, rivestito con una finitura nera Cerakote; la circonferenza è leggermente più ampia di quella delle impugnature tradizionali, 33 millimetri contro 28.

Venduto a 350 dollari, disponibile da novembre, ogni pezzo costituito da impugnatura più guancette è corredato d’un certificato d’autenticità firmato da Marshall Spevak, direttore esecutivo del Battleship New Jersey Museum & Memorial.

