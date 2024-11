Exquisite: una Walther Ppk/S in edizione limitata

Sono solo mille gli esemplari in cui è disponibile la Walther Ppk/S Exquisite.

Ne esistono soltanto mille pezzi, dei quali non ci sarà replica: li distribuisce tutti (1.850 dollari, compresa la valigetta rivestita di schiuma all’interno) la Davidson’s, cui la Walther ha affidato l’Exquisite, l’ultima variante della Ppk/S in edizione limitata. Al numero di serie è preposta la sigla JB, riferimento chiaro: la Ppk è la pistola di James Bond.

Dal punto di vista tecnico non ci sono sorprese: la canna misura 3,3” (84 millimetri), e porta la lunghezza totale a 152 millimetri; insieme al peso di 565 grammi, sono dati tipici per le pistole compatte destinate al porto occulto.

È inedita invece l’estetica, caratterizzata da dettagli (intarsi, grilletto, sgancio del caricatore, viti) in oro 24 carati, guancette in noce turco e incisioni sul fusto, in acciaio inossidabile spazzolato come il carrello.

Dotata di sicura manuale, e tacca posteriore e mira frontale fisse, la Walther Ppk/S si completa con due caricatori da 7+1 colpi calibro .380 acp.

