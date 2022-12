Gunwerks Werkman, la carabina per il tiro a lunga distanza in 6,5 Prc

Calibro 6,5 Prc, la Werkman è la nuova carabina Gunwerks per il tiro a lunga distanza.

Conserva la notevole precisione innata nella famiglia, ma riduce i fronzoli così da contenere il prezzo sotto i 5.000 dollari: si presenta così la Werkman, la nuova carabina per il tiro a lunga distanza proposta da Gunwerks che la declina in due versioni, per tiratori destrimani o mancini, sempre in calibro 6,5 Prc e sempre con la canna da 560 millimetri (passo di rigatura 1:8”, filettatura 5/ 8 x24).

Per non far esplodere il prezzo (4.950 dollari il conto finale) Gunwerks ha deciso di utilizzare un calcio di prima anziché di seconda generazione; è quello della Magnus prima versione, colore tan mimetico, rinforzato in fibra di carbonio con bedding in alluminio. L’azione è la Gunwerks Glr Ss; su tutte le parti metalliche è spalmata la finitura Cerakote. Della dotazione di serie fa parte il cannocchiale Revic Rs25 5-25×56 (tubo da 30 millimetri), con torretta balistica e reticolo sul primo piano focale.

Ottimizzata per le munizioni Hornady Eld Match, la carabina Gunwerks Werkman (4.355 grammi) mantiene una precisione notevole fino a 1.000 iarde. In Italia il marchio è gestito dall’armeria Regina, che al momento ha a catalogo la Magnus (.300 Winchester magnum e .338 Lapua magnum, 6.800 euro) e la Verdict (.300 Winchester magnum, 6.950 euro).

