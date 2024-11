Heckler & Koch Usa introduce la nuova serie MR A4

La serie MR A4 della Heckler & Koch Usa si compone di una pistola e due carabine semiautomatiche, nei calibri 5,56×45 mm e 7,62×51 mm.

Si comporrà di due modelli declinati in tre varianti complessive: oltre che di 16,5” (419 millimetri), come quella della 762 che le fa compagnia, dal 25 novembre la 556 sarà infatti disponibile anche con la canna di 11,5” (292 millimetri), nella configurazione a pistola; si capisce perché nelle ultime ore tanto si stia parlando della MR A4, la nuova serie di armi semiautomatiche a presa di gas con pistone a corsa corta prodotte dalla filiale americana della Heckler & Koch, che s’ispira alla Hk416 per tentare d’aggredire ancora più a fondo il mercato civile.

Oltre che per i comandi ambidestri, la serie MR A4 si caratterizza per il nuovo profilo del calcio a sei o nove posizioni e per il copricanna alleggerito; è una delle soluzioni che contengono il peso complessivo (3.000 e 3.480 grammi le due 556, calibro 5,56×45 mm; 4.465 grammi la 762, calibro 7,62×51 mm).

La canna è garantita a vita: i test hanno rilevato la medesima accuratezza anche dopo un ciclo di 12.000 colpi.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.