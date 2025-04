Fiocchi rinnova l’accordo per la distribuzione delle polveri da ricarica Vihtavuori in Italia

La Fiocchi rafforza la propria presenza sul mercato delle polveri per la ricarica delle munizioni: rinnovato l’accordo per la distribuzione del marchio Vihtavuori in Italia.

La partnership trentennale resta solida: la Fiocchi munizioni ha infatti rinnovato l’accordo con la finlandese Vihtavuori, delle cui polveri da ricarica continuerà a curare la distribuzione sul mercato italiano. «Basato su un forte legame professionale e una visione comune» si legge nella nota diffusa dalla Fiocchi «il rinnovo di questa intesa segna un passo ulteriore nella nostra costante evoluzione nel settore delle munizioni e delle polveri da ricarica».

Per Paolo Salvato, amministratore delegato della Fiocchi, l’accordo «testimonia il rispetto e la fiducia tra le aziende, e la comune dedizione a servire al meglio [il mercato»].

«La Vihtavuori è conosciuta per la produzione di propellenti e polveri di alta qualità» commenta Raimo Helasmäki, vicepresidente esecutivo della Nammo Vihtavuori, «con prestazioni balistiche affidabili, lunga durata e una vasta scelta di varianti. Il mercato italiano delle polveri da ricarica è importante per [l’azienda], e la stretta cooperazione con la Fiocchi continua in modo ancora più profondo».

