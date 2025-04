La Federal Ammunition ha ampliato la linea American Eagle con una nuova munizione calibro .32 H&R, pensata per l’allenamento e il tiro sportivo.

L’ha pensata per l’allenamento e il tiro sportivo col calibro .32 H&R, frequente nei revolver, e ne ha già avviato la distribuzione in America: la Federal ha deciso d’ampliare la linea American Eagle (vi ricordate quelle in .30 Super Carry?) con una nuova munizione jacketed soft point (Jsp), del peso di 85 grani.

«Il rinculo e la velocità di questa munizione sono simili a quelle da difesa» commenta Chriss Laack, product manager di Federal Ammunition; «ne derivano sensazioni familiari, e la possibilità di praticare un allenamento realistico».

La nuova American Eagle .32 H&R impiega inneschi proprietari, una polvere che brucia senza lasciare residui, bossoli in ottone ricaricabili. Una scatola da 50 colpi costa 48 dollari.

