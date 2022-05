Nel corso di Caccia Village Armeria Regina presenterà la Kelbly Nanook Mg, la carabina per il tiro a lunga distanza nei calibri .338 Lapua Magnum, .300 Norma Magnum e .300 Prc.

Si chiama Caccia Village ma non è destinata solo ai cacciatori: la manifestazione in programma a Bastia Umbra da oggi a domenica si rivolge infatti a un pubblico ben più ampio, come dimostra la carabina per il tiro a lunga distanza che Armeria Regina ha annunciato che presenterà.

È la Kelbly Nanook Mg Rifle, canna free floating Preferred carbon barrel da 660 millimetri (passo di rigatura 1:10”; filettatura 5/ 8 x24) e azione integrale ultraleggera (751 grammi; 3.500 grammi il peso totale dell’arma) in acciaio 416R con finitura black nitride. Colorazione grigio tungsteno, lo chassis è l’Xlr element 4.0 Mg in magnesio; scanalato l’otturatore fluted. Kelbly ha scelto il carbonio sia per l’impugnatura sia per il calciolo; la struttura del calcio, collassabile, rende particolarmente agevole il trasporto dell’arma.

Della dotazione di serie fanno parte scatto Bix’n Andy con sicura superiore, slitta Picatinny (5 moa) e recoil lug (1/ 4 ”) integrali e caricatore da cinque colpi; disponibile nei calibri .338 Lapua Magnum, .300 Norma Magnum e .300 Prc, la Kelbly Nanook Mg promette un’accuratezza sub moa con munzioni match grade. Armeria Regina la distribuirà in Italia a 4.790 euro.

