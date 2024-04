La Wilson Combat ha presentato la Tactical Ultralight, carabina tattica ultraleggera al momento disponibile in calibro .300 Ham’r.

L’ispirazione è chiara, addirittura ne trae identica la canna match di 16” (406 millimetri, filettatura 5/ 8 x24), ma l’esecuzione è un po’ diversa: se così ci si può esprimere, rispetto alla Ultralight Hunter è ancora più tattica la carabina Tactical Ultralight presentata negli scorsi giorni dalla Wilson Combat, che prossimamente la produrrà anche in 5,56×45 mm Nato e in .300 Blackout ma al momento s’è fermata al calibro .300 Ham’r (tutte le varianti, differenti per la tonalità della finitura Armor-Tuff, costano 2.150 dollari).

La caratteristica principale è ovviamente il peso che, anche se di poco superiore a quello dell’Ultralight Hunter, rimane contenuto entro i 2.525 grammi. Il calcio regolabile Rogers Super-Stoc consente di modificare la lunghezza complessiva dell’arma fino a un massimo di 844,5 millimetri; la Wilson Combat l’ha abbinato a un’impugnatura tattica Mission first.

Adeguata ai requisiti Mil-Spec, la Tactical Ultralight si completa con una slitta M-Lok di 264 millimetri; il gruppo di scatto è il Tactical Trigger Unit.

