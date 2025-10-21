Konus annuncia il binotelemetro Konusrange-3

Si chiama Konusrange-3 il nuovo binotelemetro della Konus: il campo operativo s’estende fino a un chilometro.

Alla potenza di un binocolo 10×42 ha aggiunto le funzionalità di un telemetro laser integrato: si chiama Konusrange-3 (499 euro) il nuovo binotelemetro della Konus, che ha sviluppato uno strumento che, oltre a rilevare la distanza e l’altezza del bersaglio (campo operativo tra cinque metri e un chilometro, attivabile la modalità bandiera), calcola come compensare l’angolo di tiro.

Caratterizzato da un sistema di messa a fuoco centrale e da ottiche fully multicoated, che rendono le immagini nitide e luminose, il Konusrange-3 (impermeabile e resistente la struttura; la batteria è inclusa, in dotazione anche accessori come custodia e cinghietta) consente di scegliere l’unità di misura preferita tra metri e iarde.

