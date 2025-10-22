Glock verso il lancio della serie V

Ci s’attende che nel giro di poco più di un mese la Glock lancerà, quantomeno sul mercato americano, la serie di pistole V.

Era impossibile tenere segreta una notizia di questa portata: con più di un mese di anticipo sull’annuncio ufficiale (lo si attende per la fine di novembre) Glock Store, rivenditore indipendente, ha svelato che la Glock sta per lanciare una nuova serie di pistole semiautomatiche, la V.

Un dettaglio fornisce una conferma indiretta della notizia: sul sito ufficiale della Glock gran parte dei modelli attualmente in produzione (non però G43, G43X e G48) è finito sotto la voce «discontinued».

I retroscena raccontano che la mossa è una risposta alla decisione di Gavin Newsom, governatore della California, che dal prossimo luglio ha vietato la vendita di nuove pistole Glock in reazione alla diffusione crescente del cosiddetto Glock switch, un dispositivo illegale (lo si ottiene anche con una stampante 3D) che una volta installato consente di passare a una modalità di fuoco automatico. Modificate nello scatto e nel carrello, le pistole della serie V renderanno impossibile un’aggiunta di questo tipo.

Fin qui ciò che ci s’attende che succederà in America: restano ancora tutti da decifrare gli sviluppi sul mercato europeo (ci resteranno almeno le pistole della Gen5?), dove lo switch è pressoché inesistente.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.