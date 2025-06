Konus presenta il Konuspot-70B 20-60x70

Si chiama Konuspot-70B 20-60×70 il nuovo cannocchiale da osservazione della Konus.

Il tratto più accattivante è il prezzo, 179 euro, che però non deve far pensare a un prodotto trascurabile: c’è tutta la tecnologia essenziale nel Konuspot-70B 20-60×70, il nuovo cannocchiale da osservazione che la Konus ha sviluppato con l’intenzione di proporlo sia ai cacciatori sia ai tiratori.

Le ottiche multitrattate, infatti, massimizzano la trasmissione della luce e migliorano la visibilità anche quando l’illuminazione è scarsa; e il paraluce estendibile integrato rappresenta un vantaggio ulteriore per ridurre i riflessi indesiderati e aumentare anche in piena luce il contrasto dell’immagine, che la Konus promette «nitida e dettagliata».

Fornito con un treppiede da tavolo, utile per garantire stabilità durante le sessioni prolungate, e di custodia protettiva per il trasporto, a un chilometro il Konuspot-70B (20-60x è il fattore d’ingrandimento, 70 la misura del diametro in millimetri; 45 centimetri la lunghezza, 1.600 grammi il peso) consente di controllare un campo visivo compreso tra 35 e 18,5 metri, variabile a seconda dello zoom. Ovviamente varia anche il valore della pupilla d’uscita, che oscilla tra 2,3 e 7,4 millimetri.

