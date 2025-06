Wilson Combat lancia la Tophographic Edc X9 2.0

La Tophographic Edc X9 2.0 è una pistola compatta in edizione limitata dedicata a Berryville (Arkansas), la città del quartier generale della Wilson Combat.

L’incisione rappresenta la mappa dell’area che circonda Berryville, la città dell’Arkansas sede del quartier generale: dunque in un certo senso è a sé stessa che la Wilson Combat dedica la Tophographic Edc X9 2.0, la nuova pistola semiautomatica in edizione limitata (poco meno di 4.350 dollari il prezzo di lancio al pubblico internazionale) con finitura Armor-Tuff.

Sono caratteristici anche i due caricatori, da 18+1 colpi calibro 9×19 mm: su uno si rintraccia la piazza di Berryville dove una volta si trovava la gioielleria della famiglia di Bill Wilson; sull’altro il panorama della zona in cui lui cominciò a costruire le prime pistole 1911.

La canna di questa, in acciaio inossidabile come il carrello (in alluminio invece il fusto), misura 4” (102 millimetri), che portano a 188 millimetri la lunghezza complessiva (850 grammi il peso). Un pezzetto di fibra ottica fa da mira frontale; a marchio Bullet Proof sia la sicura al pollice, sia lo sgancio del caricatore, sia il cane

Infine per questa pistola, non optic ready, la Wilson Combat ha scelto frontstrap e backstrap X-Tac, e guancette G10 dal pattern decisamente aggressivo.

