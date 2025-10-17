La Bergara B14^2 Cima Cf in Italia: ecco il prezzo

La Ra-Redolfi armi distribuisce in Italia la carabina bolt-action Bergara B142 Cima Cf, caratterizzata dal peso ridotto dovuto all’impiego diffuso della fibra di carbonio.

Sono nove i calibri in cui la Bergara declina la carabina bolt-action B142 Cima Cf, caratterizzata dal peso ridotto (2.600-2.700 grammi: lo rende tale l’impiego diffuso della fibra di carbonio, sia per il rivestimento dell’anima d’acciaio della canna Cure, sia per il calcio Rtm, sia per il mini-chassis interno), e nove la Ra-Redolfi armi distribuisce in Italia; per ciascun calibro il prezzo è di 1.820 euro.

In .223 Remington, 6,5 Creedmoor, .308 Winchester e 6,5 prc la canna misura 510 millimetri, che salgono a 560 in .300 Winchester magnum, 7 mm Remington magnum, .270 Winchester, .300 prc e 7 prc. Nei due calibri magnum e in .270 Winchester al caricatore da 3+1 colpi se ne sostituisce uno, tipo Aics, da 5+1; si sale addirittura a 7+1 in .223 Remington.

