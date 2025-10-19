Grandissimo trap mixed team: oro per l’Italia nel mondiale di tiro a volo

L’Italia viene via dal mondiale di tiro a volo con una medaglia d’oro e tre d’argento.

Un oro e tre argenti, quarto posto nel medagliere: è ottimo il risultato ottenuto dall’Italia nel mondiale di tiro a volo disputato ad Atene.

L’oro l’hanno vinto Massimo Fabbrizi e Alessia Iezzi, che in quella sorta di derby che è stata la finale di trap mixed team hanno battuto 45-40 la coppia sammarinese composta da Marco Berti e Alessandra Perilli.

Segue, in ordine di valore, l’argento vinto da Silvana Stanco (42) nella gara individuale di trap (oro per spagnola la Molne Magrina, con 46); la Stanco ha contribuito anche all’argento della squadra femminile (ne facevano parte la stessa Alessia Iezzi e Valentina Panza), anche in questo caso classificatasi dietro (355-346) la Spagna.

Il terzo argento se l’è preso un’altra squadra, quella maschile di skeet (Gabriele Rossetti, Erik Pittini, Valerio Palmucci), che ha chiuso appena due punti (365-363) dietro il trio americano.

I vincitori del mondiale di tiro a segno

Trap

Uomini : Josip Glasnovic (Cro)

: Josip Glasnovic (Cro) Donne : Mar Molne Magrina (Esp)

: Mar Molne Magrina (Esp) Uomini a squadre : Croazia (A. Glasnovic – J. Glasnovic – Cernogoraz)

: Croazia (A. Glasnovic – J. Glasnovic – Cernogoraz) Donne a squadre : Spagna (Molne Magrina – Galvez – Martinez)

: Spagna (Molne Magrina – Galvez – Martinez) Mixed team: Italia (Fabbrizi-Iezzi)

Skeet

Uomini : Vincent Hancock (Usa)

: Vincent Hancock (Usa) Donne : Samantha Simonton (Usa)

: Samantha Simonton (Usa) Uomini a squadre : Stati Uniti (Hancock, Elliot, Prince)

: Stati Uniti (Hancock, Elliot, Prince) Donne a squadre: Stati Uniti (Simonton-Rhode-Vizzi)

Il medagliere

Stati Uniti: 4 ori, 1 argento, 1 bronzo Spagna: 2 ori, 1 argento Croazia: 2 ori Italia: 1 oro, 3 argenti Repubblica Ceca: 1 argento, 1 bronzo Cipro: 1 argento Messico: 1 argento San Marino: 1 argento Australia: 1 bronzo Danimarca: 1 bronzo Grecia: 1 bronzo India: 1 bronzo Polonia: 1 bronzo Slovacchia: 1 bronzo Svezia: 1 bronzo

