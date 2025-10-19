Grandissimo trap mixed team: oro per l’Italia nel mondiale di tiro a volo

Di
ArmiMagazine.it
-
Grandissimo trap mixed team oro per l’Italia nel mondiale di tiro a volo
(foto Issf)

L’Italia viene via dal mondiale di tiro a volo con una medaglia d’oro e tre d’argento.

Un oro e tre argenti, quarto posto nel medagliere: è ottimo il risultato ottenuto dall’Italia nel mondiale di tiro a volo disputato ad Atene.

L’oro l’hanno vinto Massimo Fabbrizi e Alessia Iezzi, che in quella sorta di derby che è stata la finale di trap mixed team hanno battuto 45-40 la coppia sammarinese composta da Marco Berti e Alessandra Perilli.

Segue, in ordine di valore, l’argento vinto da Silvana Stanco (42) nella gara individuale di trap (oro per spagnola la Molne Magrina, con 46); la Stanco ha contribuito anche all’argento della squadra femminile (ne facevano parte la stessa Alessia Iezzi e Valentina Panza), anche in questo caso classificatasi dietro (355-346) la Spagna.

Il terzo argento se l’è preso un’altra squadra, quella maschile di skeet (Gabriele Rossetti, Erik Pittini, Valerio Palmucci), che ha chiuso appena due punti (365-363) dietro il trio americano.

I vincitori del mondiale di tiro a segno

Trap

  • Uomini: Josip Glasnovic (Cro)
  • Donne: Mar Molne Magrina (Esp)
  • Uomini a squadre: Croazia (A. Glasnovic – J. Glasnovic – Cernogoraz)
  • Donne a squadre: Spagna (Molne Magrina – Galvez – Martinez)
  • Mixed team: Italia (Fabbrizi-Iezzi)

Skeet

  • Uomini: Vincent Hancock (Usa)
  • Donne: Samantha Simonton (Usa)
  • Uomini a squadre: Stati Uniti (Hancock, Elliot, Prince)
  • Donne a squadre: Stati Uniti (Simonton-Rhode-Vizzi)

Il medagliere

  1. Stati Uniti: 4 ori, 1 argento, 1 bronzo
  2. Spagna: 2 ori, 1 argento
  3. Croazia: 2 ori
  4. Italia: 1 oro, 3 argenti
  5. Repubblica Ceca: 1 argento, 1 bronzo
  6. Cipro: 1 argento
  7. Messico: 1 argento
  8. San Marino: 1 argento
  9. Australia: 1 bronzo
  10. Danimarca: 1 bronzo
  11. Grecia: 1 bronzo
  12. India: 1 bronzo
  13. Polonia: 1 bronzo
  14. Slovacchia: 1 bronzo
  15. Svezia: 1 bronzo

