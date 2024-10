La Sig Sauer introduce la 1911-XCarry in due versioni

Finitura nitron o coyote Pvd, la 1911-X Carry è la nuova pistola optic ready della Sig Sauer, .45 acp in sola azione singola.

La reinterpretazione di un classico alla luce dei nuovi sviluppi tecnologici, impiegati per rispondere alle esigenze dei tiratori del XXI secolo: così la Sig Sauer descrive la nuova 1911-XCarry, pistola optic ready (si può optare anche per il red dot Romeo-X installato di serie, impiegabile insieme alle mire X-Ray diurne e notturne) calibro ovviamente .45 acp caratterizzata da un profilo sottilissimo (33 millimetri) e da una canna di 4,25” (108 millimetri), che porta la lunghezza complessiva a 203 millimetri.

La costruzione non prevede l’impiego del polimero: il fusto, con slitta, è infatti realizzato in acciaio inossidabile; in acciaio al carbonio il carrello, arricchito di tagli di presa sia anteriori sia posteriori. Su entrambi è spalmata una finitura, nitron oppure coyote Pvd. In G10 le guancette custom.

1.105 grammi sulla bilancia, la Sig Sauer 1911-XCarry si completa con un grilletto flat, regolabile, in sola azione singola, sicura ambidestra, hold open maggiorato e caricatore da otto colpi, con minigonna metallica removibile.

Per il prezzo al pubblico bisognerà attendere il prossimo annuncio; lo stesso si dovrà fare anche per conoscere tempi e modi dell’eventuale distribuzione in Italia, in carico alla Bignami.

