La Springfield Armory Hellcat anche in .380 acp

La Springfield Armory ha deciso di produrre la Hellcat, pistola semiautomatica polimerica, anche nel calibro .380 acp.

Oltre che in 9×19 mm, da qualche ora la pistola semiautomatica Hellcat, polimerica microcompatta della Springfield Armory, è disponibile anche nel calibro .380 acp «senza che si siano dovute sacrificare né la capacità», 11+1 colpi che possono salire a 13+1, «né la facilità di porto occulto»: restano ridotte le dimensioni, 152 millimetri la lunghezza complessiva e 102 l’altezza, così come resta ridotto il peso complessivo, 456 grammi.

Dal punto di vista tecnico la Springfield Armory (Bignami il distributore italiano, 653 dollari il prezzo di lancio sul mercato internazionale) ha confermato tutte le caratteristiche base, a partire dalla canna di 76 millimetri ottenuta mediante rotomartellatura (finitura nera Melonite, 1:10” il passo di rigatura), alla configurazione Osp, optic ready, del carrello, che rende rapida l’installazione diretta del red dot, fino ai dispositivi di puntamento, mira frontale luminescente U-Dot al trizio e tacca posteriore Tactical Rack U-Notch.

