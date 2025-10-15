Assegnati i Caliber awards: la Ruger Rxm arma dell’anno

La Nasgw ha ufficializzato i nomi dei vincitori dei Caliber awards e degli Association awards, i premi per i produttori e le migliori novità del 2025.

All’assegnazione dei Caliber awards e degli Appreciation awards 2025 (li mette in palio la Nasgw insieme alla Professional outdoor media association) la Ruger esulta tre volte: già miglior produttore, grazie alla Rxm si prende anche il premio per la miglior pistola e l’arma dell’anno.

Caliber awards

Arma dell’anno

  • Ruger Rxm

Carabine

  • Henry repeating Spd Hush

Pistole

  • Ruger Rxm

Fucili a canna liscia

  • Mossberg 990 Aftershock

Munizioni

  • Federal ammunition 7 mm Backcountry

Ottiche

  • Leupold Vx-6Hd Gen 2

Accessori

  • Radian weapons Afterburner + Ramjet per Glock G43X

Moderatori di suono

  • Huxwrx Safety Flow 9k Ti

Appreciation awards

Produttori d’armi

  • Ruger

Produttori d’ottiche

  • Holosun

Produttori di munizioni

  • Hornady

Produttori d’accessori

  • Dead air silencers

Importatori

  • Century arms

Premio miglior innovatore dell’anno

  • Springfield Armory

