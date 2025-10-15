Assegnati i Caliber awards: la Ruger Rxm arma dell’anno

La Nasgw ha ufficializzato i nomi dei vincitori dei Caliber awards e degli Association awards, i premi per i produttori e le migliori novità del 2025.
All’assegnazione dei Caliber awards e degli Appreciation awards 2025 (li mette in palio la Nasgw insieme alla Professional outdoor media association) la Ruger esulta tre volte: già miglior produttore, grazie alla Rxm si prende anche il premio per la miglior pistola e l’arma dell’anno.
Caliber awards
Arma dell’anno
- Ruger Rxm
Carabine
- Henry repeating Spd Hush
Pistole
- Ruger Rxm
Fucili a canna liscia
- Mossberg 990 Aftershock
Munizioni
- Federal ammunition 7 mm Backcountry
Ottiche
- Leupold Vx-6Hd Gen 2
Accessori
- Radian weapons Afterburner + Ramjet per Glock G43X
Moderatori di suono
- Huxwrx Safety Flow 9k Ti
Appreciation awards
Produttori d’armi
- Ruger
Produttori d’ottiche
- Holosun
Produttori di munizioni
- Hornady
Produttori d’accessori
- Dead air silencers
Importatori
- Century arms
Premio miglior innovatore dell’anno
- Springfield Armory
Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.