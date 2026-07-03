La stampa 3D per il moderatore di suono Gemtech Neutrino

Gemtech, brand del gruppo Smith & Wesson, ha annunciato il lancio del moderatore di suono Neutrino, ottenuto mediante la stampa tridimensionale dell’anima in titanio.

Si sa che, a differenza che in Italia, all’estero non ci sono tabù sull’impiego dei moderatori di suono: nelle scorse ore Gemtech, brand di casa Smith & Wesson, ha annunciato il lancio del Neutrino, la cui anima in titanio grado 5 – la scelta consente di contenere il peso in 250 grammi senza concedere niente sul piano delle performance – ha ottenuto con una stampante 3D.

Oltre che nel materiale, sta dunque nella lavorazione la caratteristica principale di questo dispositivo, compatibile con carabine calibro .300 prc, .300 Winchester magnum, .308 Winchester e 6,5 mm Creedmoor.

Lungo 165 millimetri per un diametro di 41,275, il Neutrino si completa con rivestimento Cerakote nero spalmato ad alte temperature e sistema di montaggio a filettatura diretta 5/ 8 x24. «Sfruttando la tecnologia di stampa tridimensionale» chiosa Corey Beaudreau, product manager di Gemtech, «possiamo ottimizzare il design, l’ingombro e la durata per prestazioni complessive di altissimo livello».

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