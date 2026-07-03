Arriva ML Armory, l’app che unifica funzioni diverse

Dal 4 luglio negli store – intanto per Apple, seguirà la versione Android – arriva ML Armory, l’app che riunisce in un’unica piattaforma la gestione delle armi e delle munizioni e la cronologia delle sessioni di tiro.

Negli store si trovano tante app che consentono di registrare le sessioni di tiro, monitorare i colpi sparati o catalogare le armi a disposizione, ma è raro trovarne una che faccia tutte queste cose insieme: è per risolvere questa mancanza che nasce ML Armory, disponibile per iOS dal 4 luglio (seguirà la versione per Android), pensata per riunire in un’unica piattaforma la gestione delle armi e delle munizioni, sia commerciali sia ricaricate, e la cronologia degli allenamenti.

Molte funzioni nascono sulla base di esigenze pratiche, come conoscere il numero effettivo di colpi sparati con un’arma per monitorarne l’usura, confrontare i risultati sul bersaglio, conservare lo storico delle ricette di ricarica.

Proprio alla ricarica ML Armory dedica un’attenzione particolare: il sistema consente sia di gestire palle, polveri, inneschi e bossoli (si possono tracciare lotti, cicli di sparo e quantità residue), sia di salvare le ricette e collegarle alle munizioni utilizzare nelle sessioni di tiro, così da creare una cronologia completa.

Un catalogo aggiornato ogni settimana

Per evitare che l’app si riduca a un semplice registro o a un archivio, lo sviluppatore ha deciso di rendere omogenei i dati tra i tiratori, che devono scegliere armi, munizioni e componenti da un catalogo integrato (lo si può consultare sul sito web ufficiale, gli aggiornamenti avranno cadenza settimanale): in questo modo si evita la duplicazione di uno stesso modello, scenario facile in alcune circostanze – si pensi, tra spazi e sigle, ai modi diversi nei quali si può chiamare una stessa Glock.

Insieme alla versione Android, nelle prossime settimane arriveranno sia una sezione dedicata alla manutenzione e alla configurazione personale dell’arma, sia un’estensione per l’Apple Watch destinata a chi pratica il tiro dinamico sportivo.

Fino a due armi e a tre munizioni commerciali l’app è gratuita; al di fuori di questo perimetro è necessario sottoscrivere un abbonamento mensile (2,99 euro il prezzo di lancio, 3,99 dall’11 settembre) o annuale (29,99 euro, poi 39,99).

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