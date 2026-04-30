La Taurus Gx2 si fa Toro

La Taurus ha annunciato di aver sviluppato la pistola compatta Gx2 nell’allestimento Toro, sigla aziendale che designa le funzionalità optic ready.

«Aggiungiamo funzioni senza sacrificare ciò che ha reso così accessibile questa pistola semiautomatica», ed è chiaro il riferimento sia alle dimensioni compatte (157 millimetri la lunghezza complessiva, 540 grammi il peso) sia al prezzo, 299 dollari quello di lancio: così Justin Porlier, vicepresidente della direzione vendite della Taurus, annuncia il lancio della Gx2 nell’allestimento Toro, sigla che si sa che caratterizza lo standard aziendale per le armi optic ready.

Per il resto, le caratteristiche tecniche sono quelle del modello base, a partire dal caricatore di 13+1 colpi (fu questa la novità principale rispetto alla G2c) calibro 9×19 mm: non cambia la canna in acciaio inossidabile, lunga 3,38”, ossia 86 millimetri (passo di rigatura 1:10”), così come non cambia il funzionamento, in sola azione singola.

La descrizione si completa con mira frontale fissa (punto bianco il riferimento), tacca posteriore regolabile in deriva, finitura nera sulla lega d’acciaio del carrello, tonalità affine a quella dell’impugnatura in polimero. Alla sicura manuale s’associano quelle al grilletto e al percussore.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.