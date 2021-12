Springfield Armory Saint Edge Atc, la nuova carabina AR-15 in due versioni

La Springfield Armory Saint Edge Atc è la carabina AR-15 caratterizzata da un sistema monolitico per lower receiver e astina.

Atc sta per Accurized Tactical Chassis, il nuovo brevetto di Springfield Armory che per la sua nuova carabina AR-15 ha sviluppato un sistema monolitico per telaio e astina; si spiega così l’acronimo che completa il nome della Saint Edge. In alluminio anodizzato 6061 T6, l’Accurized Tatical Chassis evita inoltre ogni punto di contatto con la canna da 457 millimetri (rigatura 1:7, finitura Melonite), dunque pienamente free floating, e il sistema di presa gas.

Calibro .223 Wylde, e dunque compatibile con munizioni .223 o 5,56 Nato, la Springfield Armory Saint Edge Atc è disponibile in due versioni: nera (1.549 dollari) oppure Cerakote coyote (modello Élite, 1.899 dollari). La completano caricatore da venti colpi, grilletto flat LaRue a due posizioni e calcio B5 System Precision; è collassabile nella versione standard, regolabile in lunghezza e altezza nell’Élite. Springfield Armory assicura una precisione inferiore al moa.

Leggi le news e gli approfondimenti legali e scopri tutti i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.