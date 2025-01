Su due fine settimana il corso Conarmi per il restauro di armi antiche, storiche ed ex ordinanza

Il Conarmi ha organizzato un corso per il restauro di armi antiche, storiche ed ex ordinanza, e l’ha fissato tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo.

L’appuntamento è nell’officina didattica della sede centrale, in via Monte Guglielmo 128/A a Gardone Val Trompia: qui il Conarmi ha organizzato la prossima edizione del corso dedicato al restauro di armi antiche, storiche ed ex ordinanza, in programma in due weekend di fine inverno (22-23 febbraio, 8 e 9 marzo; orario 9-12.30, 14-18).

Sono due, prima l’analisi dei reperti con annesso smontaggio e poi la manutenzione, gli argomenti delle lezioni; le terrà John Ceruti, direttore tecnico del Museo della guerra bianca in Adamello di Temù (Bs). Sarà possibile portare al corso le armi di proprietà regolarmente denunciate (ovviamente vietate le munizioni), e lavorarci.

Il Conarmi accetta le iscrizioni (costo 295 euro) fino al 14 febbraio; chi avesse bisogno di informazioni ulteriori può telefonare allo 030 831752, oppure scrivere una e-mail a info@conarmi.org.

