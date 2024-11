Uits pubblica circolare tesseramento 2025 con quote d’iscrizione

L’Uits ha pubblicato la circolare per il tesseramento 2025, con il dettaglio delle quote d’iscrizione a seconda delle qualifiche e delle categorie.

Trenta euro per tutti (tiratori, frequentatori amatori e sostenitori, dirigenti, tecnici, istruttori e giudici) tranne che per juniores e ragazzi (quindici euro), e allievi, giovanissimi e frequentatori promozionali (dieci euro), ossia magistrati e personale delle forze armate: è questo l’importo delle quote di tesseramento all’Uits, che l’ha ufficializzato con una circolare apposita (accompagna quella sull’affiliazione delle sezioni Tsn), per il 2025.

Il rinnovo, che consente di mantenere l’anzianità associativa, sarà possibile solo entro il 31 marzo. Il passaggio di categoria o di qualifica nel corso dell’anno costa 30 euro per i tiratori senior; 15 euro per gli juniores; è gratuito nelle categorie giovanili.

L’Uits ha fornito anche un chiarimento sui cacciatori: solo i selecontrollori cui la Regione o la Provincia chiedono obbligatoriamente la taratura annuale dell’arma devono iscriversi nella nuova categoria «Obbligati caccia di selezione»; tutti gli altri rientrano tra i volontari.

