Un calibro in più per la Fn Scar 15P

La Fn Usa ha annunciato che la Scar 15P è ora disponibile anche in .300 blackout.

Oltre che in 5,56×45 mm Nato, quello a catalogo sin dal 2022, la Fn Scar 15P è ora disponibile anche in .300 blackout; la Fn Usa ne ha ottimizzato il regolatore di gas per munizioni subsoniche e supersoniche, e l’ha dotata di freno di bocca e caricatore Magpul (30 colpi) dedicati.

Pistola mitragliatrice modulare ispirata alla Scars-Sc, modello originariamente destinato ai militari e alle agenzie di law enforcement, la Scar 15P è nota per il peso ridotto e le dimensioni compatte: anche in .300 blackout (canna di 7,5”, ossia 190,5 millimetri) complessivamente non supera i 502 millimetri, e da scarica i 2.560 grammi.

Sono due le colorazioni disponibili, entrambe con manetta d’armamento non reversibile: costano 3.699 dollari sia la nera sia la flat dark earth.

