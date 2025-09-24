© Dmitri T / shutterstock

Un tribunale federale del North Carolina ha archiviato una controversia legale sulla presunta scarsa sicurezza della Sig Sauer P320.

Ammontano a una ventina le controversie giudiziarie sulla Sig Sauer P320 chiuse con un’archiviazione: l’ultima risale a pochi giorni fa, scenario un tribunale federale del North Carolina che ha deciso di non dare seguito alla causa promossa da mr. Williams, il proprietario d’una pistola che sosteneva avesse sparato senza che nessuno avesse premuto il grilletto.

In realtà la ragione per la quale il tribunale s’è espresso così – l’ha resa nota la stessa Sig Sauer – è molto formale e molto poco tecnica: i periti coinvolti da mr. Williams, che s’era affidato a loro in materia di responsabilità civile, «non erano qualificati per esprimersi sul design della pistola»; pertanto i loro pareri «sono risultati inaffidabili», e senza il parere di un esperto mr. Williams non ha potuto dimostrare la propria tesi.

«Siamo lieti, e non sorpresi» commenta Kristen Dennison, partner dello studio Littleton Joyce Ughetta & Kelly e consulente legale della Sig Sauer, «di prendere atto che le accuse relative al fatto che la P320 spari senza che si agisca sul grilletto si si sono dimostrate ancora una volta infondate». La Sig Sauer chiosa che «ripetutamente le prove scientifiche hanno dimostrato che la pistola è ineccepibile e le accuse contrarie non trovano seguito in tribunale».

