Una nuova finitura sul carrello della Ruger Lcp Max

La Ruger ha deciso di produrre la Lcp Max, sia con sia senza sicura manuale, anche in una variante caratterizzata dalla finitura in nitruro nero sul carrello.

Dopo l’oro rosa, l’acciaio a vista e la bandiera americana, il nitruro nero spalmato sul carrello è perlomeno la quarta variante cromatica (399 dollari) che la Ruger, marchio distribuito in Italia dalla Bignami, ha pensato per la Lcp Max, la sua pistola semiautomatica tascabile calibro .380 acp, in aggiunta a quella classica, che ormai ha compiuto quattro anni; la novità è disponibile sia per la versione con la sicura manuale (#13760), sia per quella che non la prevede (#13765).

Non dovrebbe esserci bisogno di ribadire che restano immutate le caratteristiche tecniche di base, a partire dalla canna di 2,8” (71 millimetri, 1:16” il passo di rigatura; 131 millimetri la lunghezza complessiva, 300 grammi netti il peso) fino all’impiego del nylon rinforzato in fibra di vetro per il fusto e al caricatore di 10 colpi (reversibile il comando per lo sgancio). Alla mira frontale al trizio, con riferimento bianco, s’associa la tacca posteriore regolabile in deriva.

