Victrix annuncia la nuova politica commerciale per Rome Accessories

Coerenti con la propria ambizione di crescita sia sul mercato Italiano che sul quello export, e alla luce della costante espansione del marchio Rome Accessories che oggi può vantare un catalogo prodotti di oltre 350 articoli, Victrix S.r.l. ha annunciato la riorganizzazione della politica commerciale del proprio marchio d’accessori per il tiro, Rome Accessories.

Nato nel 2018 per consentire ai prodotti a marchio Victrix Armaments di avvalersi di accessori per il tiro di concezione e qualità al pari delle armi, Rome Accessories in pochi anni si è sviluppato oltre le aspettative diventando una business unit a sé stante che ha raggiunto volumi significativi e non consente più la sola vendita on-line, ma necessita di una distribuzione più specifica.

Victrix punta a sviluppare ulteriormente le relazioni con la rete dei suoi rivenditori che diventano i distributori dell’intero catalogo Rome, dando così ulteriore impulso all’espansione del marchio.

Per questo, con decorrenza dal 30 dicembre 2024, sarà disattivato il sito e-commerce di Rome Accessories, mentre il sito web sarà mantenuto operativo solo con la funzione di lancio novità, catalogo web, ricerca e compatibilità accessori.

