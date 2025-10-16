2.0: Wilson Combat aggiorna la Wcp365

La Wilson Combat è intervenuta sulla pistola microcompatta Wcp365, calibro 9×19 mm declinata nella nuova variante 2.0.

Ha ridisegnato il carrello a partire dalla silhouette dei tagli di presa multipattern, ha reso più pulito lo sgancio del grilletto Grayguns, ha migliorato l’ergonomia e ottimizzato le potenzialità optic ready (compatibilità con i red dot Trijicon Rmrcc, Holosun 407K e 507K, Sig Sauer Romeo Zero e Shield Rmsc) sfruttabili sia con l’apposita piastra sia con la fresatura diretta: così, nelle proprie officine di Berryville, in Virginia, in collaborazione con la Sig Sauer (la piattaforma base, infatti, è la P365) la Wilson Combat è intervenuta sulla pistola semiautomatica microcompatta Wcp365, declinata nella variante 2.0.

Anche dopo quest’aggiornamento la Wcp365 mantiene la canna (misura 3,1”, ossia 79 millimetri scarsi) in acciaio al cromo-molibdeno, rifinita con un trattamento Dlc con sottostrati anticorrosione in cromo e tungsteno; sul carrello riluce invece una finitura ArmorTuff.

Complessivamente lunga 152 millimetri cui da scarica corrisponde un peso di 525 grammi, sul mercato internazionale la Wcp365 2.0 costa da 1.139 a 1.468 dollari, prezzo variabile a seconda degli optional; il caricatore ospita dieci colpi calibro 9×19 mm.

