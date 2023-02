Wilson Combat Wcp 365, la pistola ultracompatta custom

Per creare la Wcp 365, nuova pistola ultracompatta custom, la Wilson Combat ha usato come base la Sig Sauer P365 arricchendola di una serie di modifiche.

La base è la Sig Sauer P365, che da cinque anni è punto di riferimento inevitabile per chiunque voglia produrre o acquistare una pistola ultracompatta; per creare la Wcp 365 la Wilson Combat l’ha cambiata introducendovi una serie di modifiche custom con cui potenziare maneggevolezza, capacità di tiro e compatibilità con i dispositivi di mira.

Il primo intervento riguarda l’impugnatura; nella Wcp 365 è la Wc che, disponibile nelle taglie standard e XL, con la propria forma e la propria texture aggressiva intende aumentare l’ergonomia e migliorare il controllo del rinculo.

Aggressivo è anche il pattern X-Tac dei tagli del carrello, in acciaio inossidabile; come la canna (79 millimetri scarsi) al nichel-cromo-molibdeno, è rivestito di una finitura Dlc con sottostrati in cromo e tungsteno per amplificare la resistenza a corrosione e abrasione.

Dotata di grilletto custom Grayguns, la Wilson Combat Wcp 365 può essere ordinata anche nelle varianti optic ready compatibili con i red dot Trijicon Rmr Cc, Holosun 407K e 507K, Sig Sauer Romeo Zero e Shield Rms. Si parte da 1.105 dollari e si sale via via che crescono le aggiunte.

