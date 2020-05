Rizzini: “Un periodo per migliorarci” – Lockdown & imprese

Intervista a Giuseppe Rizzini, responsabile della produzione Rizzini Armi

Giuseppe Rizzini, responsabile della produzione dell'omonima azienda in provincia di Marcheno (Bs), racconta come hanno trascorso i due mesi di chiusura forzata. “Un momento per pensare e per fare alcune cose che abbiamo sempre rimandato per mancanza di tempo”, dice Rizzini, che annuncia nuove iniziative per promuovere la loro produzione presso le armerie e la clientela finale, visto l'annullamento di tutte le fiere di settore fino al prossimo autunno. Rizzini

