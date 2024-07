Parigi 2024, Beretta è pronta all’esordio

A Parigi 2024 la Beretta fornisce i propri fucili a più di metà dei 117 atleti impegnati nelle discipline di tiro a volo.

Sono passati sessantotto anni dalla prima medaglia d’oro (la vinse Galliano Rossini a Melbourne nel 1956); da allora la Beretta, che a Parigi 2024 equipaggerà 64 atleti (54,7%) dei 117 impegnati nelle gare di trap, skeet e mixed skeet, è diventata un’icona dei Giochi olimpici.

Nel corso delle sedici apparizioni per gli atleti del suo team sono arrivate 57 medaglie, 21 delle quali d’oro; fu record nel 2016 a Rio de Janeiro, con dieci podi totali (quattro medaglie d’oro, quattro d’argento, due di bronzo).

A Parigi quasi tutti i tiratori Beretta utilizzeranno il classico Dt11; Mauro De Filippis però battezzerà il nuovo Sl2. Sarà lui uno dei volti più noti del team, assieme agli altri italiani Tammaro Cassandro, Diana Bacosi, Jessica Rossi e Silvana Stanco, all’olimpionico americano Vincent Hancock, al ceco Jiri Liptak, ai francesi Lucie Anastassiou ed Eric Delaunay e alla spagnola Fátima Gálvez.

Alla ricerca del record

Il più atteso è però Giovanni Pellielo, 54 anni lo scorso gennaio, all’ottava partecipazione ai Giochi olimpici (come lui solo i fratelli Raimondo e Piero D’Inzeo e Josefa Idem) nei quali ha ottenuto tre medaglie d’argento (Atene 2004, Pechino 2008, Rio de Janeiro 2016) e una di bronzo (Sydney 2000) a impreziosire un palmarès già di per sé straordinario, diciassette Mondiali e venti Europei vinti. «Il segreto della mia longevità?» rivela. «Non ho mai fatto della mia disciplina sportiva un lavoro, ma un amore. Non ho mai smesso di credere nella mia passione».

La Beretta ha deciso di mettere a disposizione dei propri dipendenti sei viaggi a Parigi per due persone e altrettanti biglietti omaggio; li ha assegnati ai vincitori di una gara di tiro a volo organizzata negli scorsi giorni. Allo stesso modo, secondo criteri di performance ha premiato anche sei campi di tiro e tre armerie.

