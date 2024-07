Armi Magazine agosto 2024 è in edicola!

Armi Magazine agosto 2024 vi aspetta in edicola con tante novità, curiosità e anteprime. A partire dalla copertina, con la versione Tactical della striker fired 509 di Fn Usa, filiale americana del colosso belga Fn Herstal

Tra le altre prove più interessanti di Armi Magazine agosto 2024, oltre alla Fn 509 Tactical cal. 9×19 mm, possiamo segnalare: Beretta Brx1 cal. 6,5 Creedmoor, Kimber Rapide Dawn cal. 9×19 mm, Chiappa Firearms Wildlands 1892 Angle Ejection Take Down cal. .44 Magnum, Canik Mete Mc9 cal. 9×19 mm e Bsa R-12 Slx cal. 5,5 mm.

Attualità in primo piano con il comportamento di alcune amministrazioni che continuano ad accumulare ritardi biblici nel trattare le pratiche sul porto d’armi e con una sentenza del Consiglio di Stato la quale conferma che le armi antiche, artistiche e rare scontano un regime giuridico particolare che le esclude dall’applicabilità della misura ablativa del divieto di detenzione.

Da prodotto di nicchia i proiettili monolitici stanno iniziando a occupare, sempre più spesso, i banchi da ricarica dei cacciatori. Massima ritenzione del peso e penetrazione profonda rappresentano i maggiori punti di forza che spesso li portano a essere preferiti rispetto a quelli tradizionali con nucleo in piombo. Le limitazioni imposte in alcuni contesti venatori, obbligando all’utilizzo del munizionamento lead free, implementano ulteriormente il loro utilizzo. Analizziamo il nutrito catalogo di uno tra i più noti produttori europei: Fox Bullets.

Vi presentiamo un die (matrice o stampo, in lingua italiana) che contrariamente al solito ha una destinazione generica, nel senso che il suo impiego non è confinato a una specifica cartuccia. Proprio per questo motivo solitamente non si pensa al suo acquisto, non sentendone il bisogno immediato; ma per il suo conveniente prezzo d’acquisto, la non difficile reperibilità e l’ecletticità di utilizzo, vale la pena di inserire il Lee Precision Decapping Die nella propria attrezzatura di ricarica, con la quasi certezza che prima o poi non rimpiangeremo la modesta spesa.

Per la sezione law enforcement, esaminiamo il potenziamento delle misure controterrorismo nel caso di eventi di una certa rilevanza organizzati nel nostro Paese, come il recente G7.

Tutti sappiamo cosa è e come funziona un fucile a pompa: la ripetizione del colpo avviene tirando indietro e poi riportando in avanti, ovvero “pompando”, un apposito settore scorrevole intorno al tubo posto sotto la canna. Eppure non è sempre stato così, e abbiamo avuto il piacere di incontrare – curiosando in armeria… – un fucile a pompa del tutto diverso: il Burgess 1892.

E ancora, su Armi Magazine agosto 2024, la rubrica ‘Questione di legge’, una “ricetta” di ricarica per il .223 Remington, le munizioni Geco Soft point 170 grani cal. .308 Winchester e Baschieri & Pellagri Light steel 28 cal. 12/70 e tanto altro ancora. Buona lettura dallo staff di Armi Magazine.

