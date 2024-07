Una finitura in più per lo Weatherby Sorix

Il fucile semiautomatico Weatherby Sorix è ora disponibile anche nella variante Mossy oak Bottomland camo.

Oltre che nelle varianti Storm, Midnight Marsh e Slough, la Weatherby ha deciso di proporre il Sorix, fucile semiautomatico a massa inerziale disponibile nei calibri 12 e 20 (canna di 28”, ossia 710 millimetri), anche in una nuova colorazione, la Mossy oak Bottomland camo, per la quale non si allontana dai 1.499 dollari fissati come prezzo base a livello internazionale (in Italia la distribuzione del marchio passa dalla Bignami). Sull’azione risalta la finitura Cerakote.

Il Sorix è noto per lo Shift system, la tecnologia che lo rende ambidestro consentendo di modificare la posizione dei comandi (manetta d’armamento, sicura), maggiorati.

Anche nella variante Mossy oak Bottomland camo sono cinque, i classici, gli strozzatori forniti in dotazione: cylinder, improved cylinder, modified, improved modified, full; la mira in fibra ottica la fornisce la Lpa.

Complessivamente lo Weatherby Sorix misura 1.245 millimetri sia in calibro 12 (cameratura 76 o 89 millimetri, peso 3.220 grammi) sia in 20 (cameratura 76 millimetri, peso 2.950 grammi), per una length of pull di 363 millimetri; 2+1 i colpi a disposizione nel caricatore.

Leggi le news, gli approfondimenti legali e i test di armi e di munizioni sul portale web di Armi Magazine.